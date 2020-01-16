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Bakan Çavuşoğlu, öğrencilik yıllarına ait fotoğraf paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ÖĞRENCİLİK YILLARINA AİT FOTOĞRAF PAYLAŞTI

, ABD'deki metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Bakan Çavuşoğlu'nun 'Öğrencilik yıllarından NY metrosu' mesajıyla yaptığı paylaşımda, metroda takım elbisesiyle çektirdiği fotoğrafı yer aldı.

Sosyal medya hesaplarından genellikle dış politikadaki çalışmalar ve görüşmelerle ilgili paylaşımlarda bulunan Bakan , İnstagram hesabından yaptığı son paylaşımda, ABD'deki metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafına yer verdi.

Çavuşoğlu'nun 'Öğrencilik yıllarından NY metrosu' mesajıyla yaptığı paylaşımda, metroda takım elbisesiyle çektirdiği fotoğrafı yer aldı.

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