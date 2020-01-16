Bakan Çavuşoğlu, öğrencilik yıllarına ait fotoğraf paylaştı
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki New York metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Bakan Çavuşoğlu'nun 'Öğrencilik yıllarından NY metrosu' mesajıyla yaptığı paylaşımda, metroda takım elbisesiyle çektirdiği fotoğrafı yer aldı.
Sosyal medya hesaplarından genellikle dış politikadaki çalışmalar ve görüşmelerle ilgili paylaşımlarda bulunan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İnstagram hesabından yaptığı son paylaşımda, ABD'deki New York metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafına yer verdi.
Çavuşoğlu'nun 'Öğrencilik yıllarından NY metrosu' mesajıyla yaptığı paylaşımda, metroda takım elbisesiyle çektirdiği fotoğrafı yer aldı.
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