İBB’de fişleme başladı! Mesai dışındaki hayata da müdahale ediliyor

Çok sayıda işçinin kısa mesajlarla işten atıldığı İBB'de şimdi yeni bir skandal yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'nin yönetime gelmesinden sonra atılan hukuk dışı adımlar birbirini izliyor. Teröristin kitabının İBB iştirakinde rafa konulup satılmasını özel hayata müdahale olarak nitelenebilecek bir fişleme adımı izledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Personel Yönetim A.Ş.’de (İSPER) çalışanlarının vakıf, dernek veya sivil toplum örgütü (STK) çalışmalarına katılması izne bağladı. Sivil toplum örgütünde hayrınıza bir katkıda bulunacaksanız bile, yönetimden yazılı izin alma şartı getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) çalışanlarının vakıf, dernek veya sivil toplum örgütü (STK) çalışmalarına katılması izne bağladı.

YAZILI İZİN ŞARTI GETİRİLDİ

Çalışanlara, mesai dışında da olsa dernek, vakıf veya sivil toplum örgütü faaliyetlerine katılmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı onay alma şartı getirildi. İSPER çalışanlarına gönderilen mesajda; "STK'ların organizasyonlarına her türlü katılım için onay alınması ve insan kaynaklarına yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir" denildi. Söz konusu uygulamanın açık bir fişleme yöntemi olduğu ifade ediliyor.

İSPER: STK TOPLANTISINA KATILIM İÇİN ONAY ALINMASI...

İSPER A.Ş. tarafından çalışanlara gönderilen mesaj şöyle:

"Değerli Çalışanlarımız, İkinci bir işte çalışmayla ilgili taleplerin artması üzerine duyuru yapılması ihtiyacı doğmuştur. Çalışanlarımızın mesai saatleri haricinde ,başka bir işveren emrinde çalışması ve/veya gelir getirici ek bir iş yapmasına onay verilmemektedir.

Sivil toplum kuruluşları ya da organizasyonlarda, gelir amacı olmaksızın gönüllü olarak yapılacak her türlü katılım için de onay alınması ve insan kaynaklarına yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir. B002"