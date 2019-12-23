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Ruam hastalığının vurduğu Büyükada'da içler acısı görüntü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
BÜYÜKADA'DA İÇLER ACISI GÖRÜNTÜ!

'da atların üç ay süre ile faytona koşulmasının durdurulmasının ardından dün akşam çekilen görüntüler yürekleri dağladı. İki atın çöpte yemek ararken çekilen görüntüleri içleri sızlattı.

hastalığının ardından 81 atın itlaf edilmesiyle birlikte, 'da üç ay boyunca atların faytonlara koşulması durduruldu.

Bu kararın ardından dün akşam çekilen görüntü atların içler acısı halini gözler önüne sürdü.

Ruam hastalığının vurduğu Büyükada'da içler acısı görüntü! RUAM HASTALIĞININ VURDUĞU BÜYÜKADA'DA İÇLER ACISI GÖRÜNTÜ!



İki çöpte yemek ararken görüntülendi. Yemek arayan atları vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntülerde atlar çöp kenarında yemek arıyor.

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