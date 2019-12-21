Ruam hastalığı büyük panik yaşanmıştı! İşte Büyükada'da son durum

Ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edilmesi sonrası Adalar'da 3 ay boyunca faytonların durdurulması kararı alınmıştı. Tebligatın dün akşam saatlerinde faytonculara ulaşmasıyla faytonlar durdurulmuş, atlar ahırlara çekilmişti. Faytonları durdurma kararı sonrası Büyükada sokaklarında ellerinde valizlerle yürüyen ziyaretçiler dikkat çekti. Adaları ziyaret edenler yürüyerek geziyor. Kimi ziyaretçiler ise kiraladıkları bisikletlerle dolaşıyor.

Büyükada'yı ziyaret eden ve kaldığı otelden iskeleye elindeki valizle yürüyen Vedat Kamacı, "Faytona birkaç sefer bindik. Büyükada'ya ara sıra geliyoruz. Yürümek en güzel spor. Çıkarken zor olsa da inerken kolay. Bence elektrikli araç konusu bir an önce halledilmeli. Bir an önce gelmeli" şeklinde konuştu.

"FAYTONA İHTİYAÇ YOK"

Büyükada'yı ziyaret eden Hakan Özkan, faytonların 3 ay süre boyunca durdurulması kararı için, "Dört gündür falan buradayız. Yukarıda bir otelde kalıyoruz. Gerek yok zaten. Hayvanlar çok bakımsızdı. Bunları görüyorduk. Faytonlara gerek ve ihtiyaç yok. Ada büyük bir yer değil. İhtiyacımız olmadı hiç" diye konuştu.