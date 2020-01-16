Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'te yaptığı Para Politikası Kurulu toplantısında alınan kararla faizleri yüzde 12'den yüzde 11.25'e düşürüldü.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez faizi yüzde 11.25 olarak belirledi.

Kuruldan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son döneme ilişkin veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin alınan tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir.

"FİNANSAL VARLIKLARINA YÖNELİK TALEBİ..."

Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve küresel enflasyonun düşük düzeyi gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirmektedir. Mevcut küresel finansal koşullar ve son dönemde küresel ticarete ilişkin beklentilerdeki kısmi iyileşme gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemektedir. Bununla birlikte, korumacılık önlemlerinin, küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.

"DÖVİZ KURU, İÇ TALEP KOŞULLARI VE ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ"

Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmekte, enflasyon beklentilerindeki genele yayılan düzelme sürmektedir. Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurları üzerindeki baskıların sınırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Döviz kuru, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir.

"TEMKİNLİ DURUŞUN SÜRDÜRÜLMESİ GEREKMEKTEDİR"

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

ÖNCESİNDE BORSA REKOR TAZELEDİ

Borsa İstanbul BIST100 endeksi dün kırdığı rekorunu bugün de geliştirdi ve 122 bin 289 seviyesini gördü. Dolar/TL güne 5,87 seviyesinden başlarken, Euro/TL 6,56 seviyesinden açıldı.

PPK SAYISI 12'YE ÇIKARILDI

2020'de daha önce 8 olan Para Politikası Kurulu (PPK) sayısı 12'ye çıkarıldı.

BEKLENTİLER İKİYE AYRILMIŞTI

Ankete katılan 21 ekonomistten 12'si, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 9 ekonomist 25-100 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyordu. Ekonomistlerin 5'i 100 baz puan, 2'si 75 baz puan, biri 50 baz puan ve biri de 25 baz puan indirim olacağını öngörüyordu.