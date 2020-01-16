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BM'den Türkiye açıklaması: Sınıra 350 bin Suriyeli geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
BM'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI!

Gelen son dakika haberine göre; , 2019 yılının aralık ayından bu yana sınırına 350 bin Suriyelinin geldiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler açıklamasında, insani durumun bozulmaya devam ettiğine dikkat çekti.

'den gelen son dakika açıklamasına göre; bölgesine düzenlenen saldırılar nedeniyle çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 350 bin Suriyelinin sınırındaki bölgelere kaçtığını açıkladı.

"İNSANİ DURUMUN BOZULMAYA DEVAM EDİYOR"

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin son durum raporunda, "artan" saldırıların bir sonucu olarak insani durumun bozulmaya devam ettiği söylendi.

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Ka Ka

Abi öyleyse alsınlar ülkelerine veya sınır bölgelerimizi güvenli hale getirmeye yardımcı olsunlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 16.01.2020 14:42
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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