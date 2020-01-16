BM'den Türkiye açıklaması: Sınıra 350 bin Suriyeli geldi

Gelen son dakika haberine göre; Birleşmiş Milletler, 2019 yılının aralık ayından bu yana Türkiye sınırına 350 bin Suriyelinin geldiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler açıklamasında, insani durumun bozulmaya devam ettiğine dikkat çekti.

BM'den gelen son dakika açıklamasına göre; İdlib bölgesine düzenlenen saldırılar nedeniyle çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 350 bin Suriyelinin Türkiye sınırındaki bölgelere kaçtığını açıkladı.

"İNSANİ DURUMUN BOZULMAYA DEVAM EDİYOR"

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin son durum raporunda, "artan" saldırıların bir sonucu olarak insani durumun bozulmaya devam ettiği söylendi.