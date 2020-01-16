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16.01.2020

Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi açıklaması: İçini gezdiğinizde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu ve önemli mesajlar verdi. Erdoğan konuşmasında Beştepe'de kurulan kütüphane hakkında, “Geçtiğimiz yıl 30 adet kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştürerek vatandaşlarımızı kullanımına sunduk. Günün 24 saati hizmet verecek olan prestijli bir eser olan Cumhurbaşkanlığı Külliyemizdeki kütüphaneyi yakında hizmetinize sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemizi izlememizde yarar var. Tabi bizzat içerde gezip gördüğünüzde durumun çok farklı olduğunu göreceksiniz. Tüm gençlerimize milletimize ülkemize hayırlı olsun. 2020 yılı sonuna kadar 10 kütüphanemiz daha hizmete girecek.” açıklamalarında bulundu.

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