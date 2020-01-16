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16.01.2020

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: İstanbul, Konya, Kocaeli, Tekirdağ, İzmir...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sağlık alanında atılan dev adımları anlattı. Yeni şehir hastanelerinin müjdesini de veren Başkan Erdoğan, “Bu yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanelerinin açılışlarını yapacağız.” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

5 YENİ ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ

Başkan Erdoğan, "Sağlık en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında geliyor. Doktor sayısını 92 binden 161 bine toplam sağlık çalışanı sayısını 378 binden 1 milyon 25 bine çıkardık. Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkarttık. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine yükselttik. Bu yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanelerinin açılışlarını yapacağız." dedi.

Başkan Erdoğan: Ben milletimi seviyorum! Onları sigara belasından kurtarmak istiyorum BAŞKAN ERDOĞAN: BEN MİLLETİMİ SEVİYORUM! ONLARI SİGARA BELASINDAN KURTARMAK İSTİYORUM

"BU SİGARALARI AYAKLARINIZIN ALTINA ALIN"

"Kanser tedavisinde oldukça yüksek bedeli olan işlemlerden ilave ücret alınmasının önüne geçtik." diye konuşan Erdoğan, "Sigara için tüm milletime sesleniyorum, gelin kendi kendinizin düşmanı olmayın. Bu sigaraları ayaklarınızın altına alın, daha dinamik daha sağlıklı olarak geleceğe yürüyün. Doktor sayısını 92 binden 161 bine toplam sağlık çalışanı sayısını 378 binden 1 milyon 25 bine çıkardık. Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkarttık. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine yükselttik. Sağlık turizmi yoluyla ülkemize gelen hasta sayısı 2019 Kasım sonu itibarıyla yıllık 470 bine ulaştı. Bu sayıyı önce 750 bine, ardından 1,5 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz." İfadelerini kullandı.

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