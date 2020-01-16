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Başkan Erdoğan olay kare hakkında konuştu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN OLAY KARE HAKKINDA KONUŞTU!

Başkan , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. " annelerinin kararlı duruşu örgüt içindeki çözülmeyi artırdı." diyen Başkan Erdoğan, "Fakat entresan olan bir şey var, bir bakıyorsunuz ki ana muhalefetin başı ve heyeti, o parti ile birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroda tiyatro izliyorlar. İnanıyorum ki benim aziz milletim vakti geldiğinde bunlara da gereken dersi verecektir." dedi.

Terör suçlarından tutuklu bulunan Eski Eş Başkanı 'ın yazdığı "Devran" isimli kitap tarafından okuma tiyatrosu olarak sahnelendi. Tiyatroya katılan 'li isimlerin çokluğu dikkat çekti. Başkan Erdoğan söz konusu buluşmaya ilişkin, "İnanıyorum ki benim aziz milletim vakti geldiğinde bunlara da gereken dersi verecektir." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın o ifadeleri:

, 'den 'a, 'ye kadar, ne kadar örgüt varsa hepsini başını ezdik, eziyoruz ve ezeceğiz. Organize suç örgütlerine de göz açtırmıyoruz. PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 1250 terörist etkisiz hale getirilecek pek çok eylem engellendi.

MİLLETİMİZ GEREKEN DERSİ VERECEKTİR

annelerinin kararlı duruşu örgüt içindeki çözülmeyi artırdı. Fakat entresan olan bir şey var. Diyarbakır anneleri, malum siyasi partinin önünde aylardır dururken, o dağa kaçırılan evlatlarının resimleri ile orada o dik duruşlarını sürdürürken, bir de bakıyorsunuz ki ana muhalefetin başı ve heyeti, yanında yine o parti ile birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroda tiyatro izliyorlar. Ülkemizin nereden nereye kimler vasıtasıyla nasıl geldiğini göstermesi bakımından bu çok entresandır. İnanıyorum ki benim aziz milletim vakti geldiğinde bunlara da gereken dersi verecektir.

TERÖRLE MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

Şuanda polisimiz, jandarmamız, korucularımız... Hiçbir ayrım yok. El ele omuz omuza terörle mücadeleyi sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?
HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı "Devran" isimli kitabındaki öykülerin Jülide Kural tarafından sahnelendiği okuma tiyatrosuna, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kemal 'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve 'nun eşi Dilek İmamoğlu katılmıştı. Tiyatroda ve CHP'li 'ın olması da dikkat çekmişti. Skandal buluşmaya gerek siyasset camiasından gerek halktan büyük tepki gelmişti.

6-8 Ekim şehitlerinin ailelerinden CHP ve HDP'ye “tiyatro” tepkisi! 6-8 EKİM ŞEHİTLERİNİN AİLELERİNDEN CHP VE HDP'YE “TİYATRO” TEPKİSİ!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elinizdeki kanları tiyatro oyunuyla temizleyemezsiniz İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: ELİNİZDEKİ KANLARI TİYATRO OYUNUYLA TEMİZLEYEMEZSİNİZ

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