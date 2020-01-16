Başkan Erdoğan olay kare hakkında konuştu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. "Diyarbakır annelerinin kararlı duruşu örgüt içindeki çözülmeyi artırdı." diyen Başkan Erdoğan, "Fakat entresan olan bir şey var, bir bakıyorsunuz ki ana muhalefetin başı ve heyeti, o parti ile birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroda tiyatro izliyorlar. İnanıyorum ki benim aziz milletim vakti geldiğinde bunlara da gereken dersi verecektir." dedi.
Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı "Devran" isimli kitap Jülide Kural tarafından okuma tiyatrosu olarak sahnelendi. Tiyatroya katılan CHP'li isimlerin çokluğu dikkat çekti. Başkan Erdoğan söz konusu buluşmaya ilişkin, "İnanıyorum ki benim aziz milletim vakti geldiğinde bunlara da gereken dersi verecektir." dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın o ifadeleri:
PKK, YPG'den DEAŞ'a, FETÖ'ye kadar, ne kadar örgüt varsa hepsini başını ezdik, eziyoruz ve ezeceğiz. Organize suç örgütlerine de göz açtırmıyoruz. PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 1250 terörist etkisiz hale getirilecek pek çok eylem engellendi.
MİLLETİMİZ GEREKEN DERSİ VERECEKTİR
Diyarbakır annelerinin kararlı duruşu örgüt içindeki çözülmeyi artırdı. Fakat entresan olan bir şey var. Diyarbakır anneleri, malum siyasi partinin önünde aylardır dururken, o dağa kaçırılan evlatlarının resimleri ile orada o dik duruşlarını sürdürürken, bir de bakıyorsunuz ki ana muhalefetin başı ve heyeti, yanında yine o parti ile birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroda tiyatro izliyorlar. Ülkemizin nereden nereye kimler vasıtasıyla nasıl geldiğini göstermesi bakımından bu çok entresandır. İnanıyorum ki benim aziz milletim vakti geldiğinde bunlara da gereken dersi verecektir.
TERÖRLE MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR
Şuanda polisimiz, jandarmamız, korucularımız... Hiçbir ayrım yok. El ele omuz omuza terörle mücadeleyi sürdürüyor.
NE OLMUŞTU?
HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı "Devran" isimli kitabındaki öykülerin Jülide Kural tarafından sahnelendiği okuma tiyatrosuna, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu katılmıştı. Tiyatroda Kadir İnanır ve CHP'li Barış Yarkadaş'ın olması da dikkat çekmişti. Skandal buluşmaya gerek siyasset camiasından gerek halktan büyük tepki gelmişti.
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