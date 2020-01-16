Başkan Erdoğan'dan "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda flaş faiz açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "Faizin kademeli olarak inmesi için ihtiyaç duyulan adımları attık. İnmesi gerekir dedik ve hamdolsun, indi, iniyor ve bugün de yine bir açıklama yapılacak. Yeni ekonomi programında enflasyonun bu yıl %8.5'e, program sonunda da %4.9'a düşmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.