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Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, DONALD TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberi: Başkan , ABD Başkanı ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, Libya ve bölgesel gelişmeler ele alındı...

Başkan , ABD Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Libya'daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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