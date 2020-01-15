15 Ocak 2020, Çarşamba
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, SMO askerlerine vatandaşlık verileceği iddialarını yalanladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
SMO ASKERLERİNE VATANDAŞLIK İDDİALARI YALANLANDI

Süriye Milli Ordusu askerlerine Libya'da savaşmaları karşılığında Türk vatandaşlığı verileceği yönündeki iddialar hakkında konuşan Dışişleri Bakanı , "Bu iddialar tamamen gerçek dışı" dedi.

Suriye Milli Ordusu (SMO)'na, Libya'daki savaşa katılma karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verileceği iddialarıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tamamen gerçek dışı" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı , CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında dış politikadaki son gelişmeleri değerlendirdi.

"SURİYELİLER ÜZERİNDEN MUHALEFETİN TUTUMU YANLIŞ"

SMO askerlerine vatandaşlık verileceği iddialarıyla ilgili soruya yanıt veren Çavuşoğlu, "Bu tamamen gerçek dışı. Suriyeliler üzerinden muhalefetin çok yanlış tutumları oluyor. Bunun bir insani dram olduğunu çabuk unutuyoruz. O iddiaların hiçbirisi doğru değil" dedi.

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