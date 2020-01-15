Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, SMO askerlerine vatandaşlık verileceği iddialarını yalanladı
Süriye Milli Ordusu askerlerine Libya'da savaşmaları karşılığında Türk vatandaşlığı verileceği yönündeki iddialar hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu iddialar tamamen gerçek dışı" dedi.
Suriye Milli Ordusu (SMO)'na, Libya'daki savaşa katılma karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verileceği iddialarıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tamamen gerçek dışı" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında dış politikadaki son gelişmeleri değerlendirdi.
"SURİYELİLER ÜZERİNDEN MUHALEFETİN TUTUMU YANLIŞ"
SMO askerlerine vatandaşlık verileceği iddialarıyla ilgili soruya yanıt veren Çavuşoğlu, "Bu tamamen gerçek dışı. Suriyeliler üzerinden muhalefetin çok yanlış tutumları oluyor. Bunun bir insani dram olduğunu çabuk unutuyoruz. O iddiaların hiçbirisi doğru değil" dedi.
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