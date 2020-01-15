Son dakika: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Trump operasyonu 7 ay önce planladı...

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Yeni Delhi'de yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'yi öldürmeyi 7 ay önce planladı." ifadelerine yer verdi.

ABD ile yaşanan krizle ilgili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir televizyon programında, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Yeni Delhi'de çok kritik açıklamalarda bulundular.



"TRUMPSÜLEYMANİ'Yİ ÖLDÜRME YETKİSİNİ 7 AY ÖNCE VERDİ"

Cevad Zarif açıklamasında, "(Ukrayna uçağının düşürülmessi) İnsanlar kriz anlarında affedilemez hatalar yapabiliyor. Nükleer anlaşmanın geleceği Avrupa'ya bağlı. 2015 nükleer anlaşma en iyi anlaşmalar arasındadır. Irak'tan ABD askerlerinin çıkarılmasını biz istemedik. ABD Başkanı Trump, Süleymani'yi öldürme yetkisini 7 ay önce verdi. DEAŞ'la savaş Süleymani'nin öldürülmesiyle büyük bir gerileme yaşadı. ABD işle müzakerelerle ilgilenmiyoruz. " dedi.

"ABD SUÇLARINDAN DOLAYI ÖZÜR DLEMELİ"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, "Ukrayna uçağının düşmesine neden olanlar İran ulusundan özür dilemeli. ABD Orta Doğu'yu daha güvensiz hale getiren önceki suçlarından dolayı Tahran'dan özür dilemeli. Avrupa Birliği 2015 nükleer anlaşmada verdiği taahhütleri yerine getirmeli. Yabancı güçler Orta Doğu'yu terk etmeli." şeklinde konuştu.



