15 Ocak 2020, Çarşamba
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Tunç Soyer'in Başkan Erdoğan hayran hayran bakışları dikkat çekti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
TUNÇ SOYER'İN ERDOĞAN HAYRANLIĞI!

, Congresium'da " ve ve Sergisi" programına katıldı. Başkan Erdoğan, Başkanı ile selamlaştı. Bu sırada Tunç Soyer'in hayran bakışları gözlerden kaçmadı. Tunç Soyer'in Başkan Erdoğan'a Beştep'deki toplantı da hayran hayran bakmıştı

Başkan , Congresium'da düzenlenen " ve ve Sergisi" Programı'na katıldı.

GÖZLERDEN KAÇMADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan salona geldiğinde teröne iştirak eden belediye başkanları ile selamlaştı. Bu sırada 'li Başkanı 'in bakışları gözlerden kaçmadı.

BEŞTEPE'DE AYNI BAKIŞ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarıyla Beştepe'de bir araya geldiği toplantıda çekilen fotoğraflarda, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Erdoğan'a bakışları dikkat çekmişti.

İSTEMEZÜK ZİHNİYETİNE GÖNDERME

'nin gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayan her projenin karşısına dikilen "İstemezuk" zihniyetine göndermede bulunan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili için bile kulp takma yarışı içine girenleri gördük. Peki yapılana karşı çıkanlar bunun yerine daha iyisini, daha faydalısını mı teklif ediyor? Hayır. Sadece 'istemezük' diyorlar. Marmaray'ı yaptık. Allah'tan ki denizin altından gitti. Denizin üstünden çıksa ona da 'istemezük' derlerdi." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan İstemezük zihniyetine gönderme: Allah'tan ki denizin altından gitti yoksa... BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "İSTEMEZÜK" ZİHNİYETİNE GÖNDERME: ALLAH'TAN Kİ DENİZİN ALTINDAN GİTTİ YOKSA...

REKOR BAŞVURU

Erdoğan, "Şehirlerimizde bir yandan tarihi, kültürü, medeniyeti koruyacak, diğer yandan yeni ihtiyaçlara uygun yatırımlara yöneleceğiz." dedi. Öte yandan Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 başvuru olduğunu duyurdu. Ayrıca Erdoğan, "Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan rakamı açıkladı! Rekor başvuru... SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN RAKAMI AÇIKLADI! REKOR BAŞVURU...

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