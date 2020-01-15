15 Ocak 2020, Çarşamba
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PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2020
ANKARA'DA TJA'YA BASKIN! HEPSİ YAKALANDI

'nın kadın yapılanması 'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan bazılarının, ve üyesi oldukları, örgüt adına eylem ve etkinlikleri organize ettikleri tespit edildi

'da, 'nın kadın yapılanması 'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 şüphelinin bölücü terör örgütü PKK/'nın kadın yapılanması TJA (Özgür Kadın Hareketi) üyesi olduklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

ÖRGÜT ADINA EYLEM VE ETKİNLİKLERİ...

Ankara'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri belirlenen şüpheliler, operasyonla yakalandı. Zanlılardan bazılarının ve üyesi oldukları, örgüt adına eylem ve etkinlikleri organize ettikleri tespit edildi.

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