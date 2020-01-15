15 Ocak 2020, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan "İstemezük" zihniyetine gönderme: Allah'tan ki denizin altından gitti yoksa...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSTEMEZÜK ZİHNİYETİNE GÖNDERME!

Başkan , Congresium'da " ve ve Sergisi" Programı’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Burada yaptğığı konuşmada 'nin gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayan her projenin karşısına dikilen "İstemezuk" zihniyetine göndermede bulunan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili için bile kulp takma yarışı içine girenleri gördük. Peki yapılana karşı çıkanlar bunun yerine daha iyisini, daha faydalısını mı teklif ediyor? Hayır. Sadece 'istemezük' diyorlar. Marmaray'ı yaptık. Allah'tan ki denizin altından gitti. Denizin üstünden çıksa ona da 'istemezük' derlerdi." ifadelerini kullandı.

Başkan , Congresium'da " ve ve Sergisi" programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'İstemezükçüler'i bu sözlerle eleştirdi.

ONA DA 'İSTEMEZÜK' DERLERDİ

'nin Otomobili için bile kulp takma yarışı içine girenleri gördük. Peki yapılana karşı çıkanlar bunun yerine daha iyisini, daha faydalısını mı teklif ediyor? Hayır. Sadece 'istemezük' diyorlar. Marmaray'ı yaptık. Allah'tan ki denizin altından gitti. Denizin üstünden çıksa ona da 'istemezük' derlerdi. İş bitti açılışına geldiler. O günden bu güne 440 milyon insan Marmaray'dan geçti. Aynı şekilde Avrasya Tüneli. Öyle de olsa böyle de olsa, biz dağları nasıl deliyorsak, denizin altından nasıl geçiyorsak öyle devam edeceğiz.

"BAŞKANLARIMIZIN YANINDA OLMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Bugün şöyle geçmişe doğru baktığımızda kiminin eserlerle yaşadığı, kiminin ise yerinde yeller estiği ortadadır. Amacı eser ortaya koymak isteyen belediye başkanlarımızın yanında olmak boynumuzun borcudur.

ile bakanlarıyla vekilleriyle, belediye başkanlarıyla, işçisiyle, iş vereniyle hep birlikte çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Dünyada ter dökmeden, sonuna kadar zorlamadan elde edilmiş bir başarı yoktur. Önce birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılabilmeyi başarabilmeliyiz. Diğer başarıların hepsi de bunda gizlidir. Şimdi daha büyük hedeflere doğru yürüyoruz. İnşallah bunları da başaracak, ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz.

Son dakika: Başkan Erdoğan rakamı açıkladı! Rekor başvuru... SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN RAKAMI AÇIKLADI! REKOR BAŞVURU...

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