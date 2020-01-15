Son dakika: Başkan Erdoğan rakamı açıkladı! Rekor başvuru...

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" Programı’nda hitap etti. Erdoğan, "Şehirlerimizde bir yandan tarihi, kültürü, medeniyeti koruyacak, diğer yandan yeni ihtiyaçlara uygun yatırımlara yöneleceğiz." dedi. Öte yandan Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 başvuru olduğunu duyurdu. Ayrıca Erdoğan, "Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" Programı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında önemli bir eleştiri getirerek, "Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirler değişmiş, demokratik ve ekonomik standartlarımız değişmiş, yönetim sistemimiz değişmiş ama bazı kafalar hala 20 yıl öncesinde, hatta 70 yıl öncesinde kalmış." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Türkiye özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında şehirlere akın eden nüfusu yönetmekte ne yazık ki başarılı olamamıştır. Her yeni dönem beraberinde yeni talepleri yeni ihtiyaçları getiriyor. Dün şehir yönetimleri en temel ihtiyaçları karşılayamaz durumdaydı. Bugün akıllı belediyeciliği konuşuyoruz. Şehirlerimizde bir yandan tarihi, kültürü, medeniyeti koruyacak, diğer yandan yeni ihtiyaçlara uygun yatırımlara yöneleceğiz. Yaşlı, kadın, çocuk, engelli dostu olmayan, günün 24 saati sokaklarında huzurun kol gezmediği şehir akıllı olsa ne olur olmasa ne olur.



"DÖNÜM NOKTASI 1994'TÜR"

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ören yeri insanların yerleşim yeri ihtiyacı konusunda bugüne kadarki tüm tezleri değiştirecek keşiftir. Bize sadece gurur vermekle kalmıyor aynı zamanda ciddi bir sorumluluk da yüklüyor. Bugün de şehircilik konusunda en önde olmamız gerekiyor. Türkiye özellikle 2. Dünya savaşı sonrasındaki büyük nüfus hareketleri ile şehirlere akın eden nüfusu yönetmekte maalesef yeterince başarılı olamamıştır. İstanbul Ankara İzmir olmak üzere cazibe merkezi durumundaki tüm büyük şehirlerimiz ile nüfusu artan her nevi şehirlerimizde altyapıdan bina estetiğine kadar tüm unsurlarıyla sorunlu bir döneme girmiştir. Bu bakımdan 1994 bir dönüm noktasıdır. Türkiye son çeyrek asırda kayıplarının bir bölümünü telafi etti. Ama her dönem yeni sorunları beraberinde getiriyor.







"BÖYLE BİR ŞEHRİN AKLI DA OLMAZ"

Çağının ötesine geçemeyen şehirler cazibesini yitiriyor. Hem tarihi hem yeni yatırımlar yapacağız. Yaşlı, kadın, çocuk, engelli dostu olmayan günün 24 saati sokakta huzurun olmadığı şehir akıllı olsa ne olur olmasa ne olur. İnsanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim irfan sanat olmayan şehrin aklı da olmaz. Kapı komşusunun halini bilmeyen bir şehir ruhunu kaybetmiş demektir. İşte bunun için bizim hem akıllı hem medeniyet sembolü şehirlere ihtiyacımız vardır.







ERDOĞAN AÇIKLADI! REKOR BAŞVURU



Erdoğan "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 92 bin 741 kişinin başvurduğunu bildirdi.



Erdoğan şöyle konuştu;



Akıllı şehir uygulamaları her şehrin kendi imkanlarına göre değişebilmektedir. Türkiye olarak biz de kendi akıllı şehir sistemimiz için çalışmalara başladık. Akıllı şehir çalışmalarını bugün artık oldukça ileri bir düzeye getirdik. 11. Kalkınma planımızda bu konuda kapsamlı bir yol haritasına yer verilmiştir. Akıllı şehir hizmetleriyle insanların yaşam kalitelerini nasıl kolaylaştırabilirsek, vatandaşlarımızın bu işi sahiplenme düzeyini de arttırabiliriz.

Bir adım attık dedik ki, çevre şehircilik bakanlığımız 100 bin sosyal konut inşaasına başlayacak. Müracaatlar şuan itibariyle bitmiş durumda. Genel toplam 1 milyon 92 bin 741. Bu nereden geliyor, demek ki halkımız şu anki yönetimine güveniyor. Söylenen neydi.. 'Konut satışı olmuyor, konutlar satılmıyor.' Siz güven verirseniz benim halkım senden gelip konut alır.







"NE GEREKİYORSA YAPMAKTA KARARLIYIZ"



Akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayacak, dünya pazarlarına ihracatçı olarak gireceğiz. Rastgele, keyfekeder, plansız, programsız, hesapsız, kitapsız iş yapma devrine geri dönüşe izin veremeyiz. (Akıllı Şehirler) Pazar büyüklüğü 800 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplanan bu alanda önemli bir oyuncu olmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.







"BAZI KAFALAR 20 YIL ÖNCESİNDE, HATTA 70 YIL ÖNCESİNDE KALMIŞ"



Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirler değişmiş, demokratik ve ekonomik standartlarımız değişmiş, yönetim sistemimiz değişmiş ama bazı kafalar hala 20 yıl öncesinde, hatta 70 yıl öncesinde kalmış.







Başkan Recep Tayyip Erdoğan ,ATO Congresium'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin açılışına katıldı.



Açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (sağ 5), Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum (sağ 4), AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım (sağ 8), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 3), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (sol 3), Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 4), Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay (sağ 2) da katıldı.







