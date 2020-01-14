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Son dakika: 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
5 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ

Gelen son dakika haberine göre; Grup Başkanvekili Bülent Turan, 5 belediye başkanının AK Parti'ye geçtiğini açıkladı. AK Parti'nin yeni belediye başkanlarına rozetlerini Başkan taktı.

Grup Başkanvekili Bülent Turan, 100 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini açıklamasından sonra gözler bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'na çevrilmişti.

Grup toplantısı sonunda 5 belediye başkanı için rozet takma töreni düzenlendi. AK Parti'nin yeni belediye başkanlarına rozetlerini Başkan taktı.

Son dakika: 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti SON DAKİKA: 5 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ

İŞTE AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYELER

- İYİ Partili - İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek

- Saadet Partili Osmaniye - Hasanbey ilçesi Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu

- 'li Osmaniye- Düziçi Böcekli Belediye Başkanı Doğan Öztürk

- Bağımsız olan - Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı

- Bağımsız olan - Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan

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