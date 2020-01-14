Son dakika: 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Gelen son dakika haberine göre; AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 5 belediye başkanının AK Parti'ye geçtiğini açıkladı. AK Parti'nin yeni belediye başkanlarına rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 100 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini açıklamasından sonra gözler bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'na çevrilmişti.
Grup toplantısı sonunda 5 belediye başkanı için rozet takma töreni düzenlendi. AK Parti'nin yeni belediye başkanlarına rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
İŞTE AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYELER
- İYİ Partili Kayseri - İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek
- Saadet Partili Osmaniye - Hasanbey ilçesi Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu
- CHP'li Osmaniye- Düziçi Böcekli Belediye Başkanı Doğan Öztürk
- Bağımsız olan Elazığ - Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı
- Bağımsız olan Erzurum- Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan
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