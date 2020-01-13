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Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar kritik Libya toplantısı için Rusya'da

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
TÜRK HEYETİ RUSYA'DA! ÖNEMLİ TOPLANTI BAŞLADI

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı , kritik temaslarda bulunmak üzere ’nın başkenti ’ya gitti. Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile konulu toplantısı başladı.

Dışişleri Bakanı , Milli Savunma Bakanı , 'da barış ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında 'ya gitti.

MOSKOVA'DA ÖNEMLİ TEMAS

Libya'da yürürlüğe giren ateşkesin ardından bugün tarafların Moskova'da bir araya gelmesi ve anlaşma imzalaması bekleniyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri yaptığı açıklamada, Hafter heyeti ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac heyetlerinin bugün 'nın başkenti Moskova'da bir araya geleceğini söyledi.

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Rusya ziyaretinde Serrac'a eşlik edeceğini kaydeden Mişri, tarafların anlaşması imzalamasının beklendiğini ifade etti.



İŞTE GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER...





Mişri, "Bu anlaşmanın imzalanması ordunun projesinin çöküşünün başlangıcı olacak. Anlaşma bize tüm askeri yönetim girişimlerine son vermek ve siyasi süreci başlatma yolunu açmak için tasarlandı" dedi.

Libya yerel basınında yer alan haberlerde de bugün Hafter ve Serrac'ın Moskova'da görüşeceği belirtildi. Ancak konuya ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Libya'da cumartesiyi pazara bağlayan gece, Rusya Devlet Başkanı ve 'ın çağrısı üzerine taraflar arasında ateşkes kabul edilmişti.

Rusya'da Hafter ile Serrac görüşecek RUSYA'DA HAFTER VE SERRAC GÖRÜŞECEK

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