Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar kritik Libya toplantısı için Rusya'da
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kritik temaslarda bulunmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti. Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile Libya konulu toplantısı başladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında Moskova'ya gitti.
MOSKOVA'DA ÖNEMLİ TEMAS
Libya'da yürürlüğe giren ateşkesin ardından bugün tarafların Moskova'da bir araya gelmesi ve anlaşma imzalaması bekleniyor.
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri yaptığı açıklamada, Hafter heyeti ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac heyetlerinin bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geleceğini söyledi.
Rusya ziyaretinde Serrac'a eşlik edeceğini kaydeden Mişri, tarafların ateşkes anlaşması imzalamasının beklendiğini ifade etti.
İŞTE GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER...
Mişri, "Bu anlaşmanın imzalanması ordunun projesinin çöküşünün başlangıcı olacak. Anlaşma bize tüm askeri yönetim girişimlerine son vermek ve siyasi süreci başlatma yolunu açmak için tasarlandı" dedi.
Libya yerel basınında yer alan haberlerde de bugün Hafter ve Serrac'ın Moskova'da görüşeceği belirtildi. Ancak konuya ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.
Libya'da cumartesiyi pazara bağlayan gece, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine taraflar arasında ateşkes kabul edilmişti.
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