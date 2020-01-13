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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Giuseppe Conte'den kritik görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
ERDOĞAN'DAN KÜLLİYE'DE KRİTİK KABUL

Son dakika haberine göre Başkan , saat 14 sularında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı 'yi kabul edecek.

İtalya Başbakanı , Başkan 'ın davetine icabet ederek 'ye çalışma ziyaretinde bulunuyor. Conte, ziyaret kapsamında 'ya geldi.

Kritik görüşme saat 14 sularında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

NELER KONUŞULACAK?

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Conte'nin göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye yapacağı ilk ziyarette, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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