Son dakika: Başkan Erdoğan ile Giuseppe Conte'den kritik görüşme
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14 sularında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul edecek.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet ederek Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunuyor. Conte, ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi.
Kritik görüşme saat 14 sularında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
NELER KONUŞULACAK?
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Conte'nin göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye yapacağı ilk ziyarette, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde, Libya başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
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