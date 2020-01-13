13 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Dışişleri Bakanlığından Rauf Denktaş'ı anma mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2020
TÜRKİYE'DEN RAUF DENKTAŞ'I ANMA MESAJI

, Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin () Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 8'inci yılında saygı ve rahmetle anıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ", Türkü'nün hak, eşitlik ve özgürlük davasında ana vatan ile ortak kader anlayışı içinde müstesna bir liderlik sergilemiş, Kıbrıs Türklerinin Ada üzerindeki eşit siyasi haklarını ve kurucu iradelerini varlığında sembolleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurarak halkına miras bırakmıştır." ifadeleri yer aldı.

Merhum Denktaş'ın, dünya çapında kabul görmüş liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla, çağın en haklı davalarından birinin savunucusu olarak tarihteki yerini aldığı vurgulanan açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının Ada'da adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönünde sürdürdüğü kararlı mücadeleye tam desteğimizi ifade ederken, merhum Denktaş'ı bir kez daha saygıyla anıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ölümünün 8’inci yılında anıldı KKTC KURUCU CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ ÖLÜMÜNÜN 8’İNCİ YILINDA ANILDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN