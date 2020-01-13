13 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Şırnak'ta FETÖ ve PKK'ya terör operasyonu: 14 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2020
ŞIRNAK'TA FETÖ VE PKK'YA BASKIN!

'ta terör örgütleri ile /'ye yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken PKK'ya yapılan operasyonunda ise 10 terörist yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri ve 'ye yönelik 6 ile 12 Ocak tarihleri arasında, 2 ayrı operasyon düzenlendi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

FETÖ'ye yönelik operasyonda, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen 4 . Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 2'sinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

PKK OPERASYONU

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ise 10 şüpheli yakalandı. 1'inin sorgusu süren şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edildi. 8'i serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN