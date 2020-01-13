Şırnak'ta FETÖ ve PKK'ya terör operasyonu: 14 gözaltı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken PKK'ya yapılan operasyonunda ise 10 terörist yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 6 ile 12 Ocak tarihleri arasında, 2 ayrı operasyon düzenlendi.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
FETÖ'ye yönelik operasyonda, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 2'sinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
PKK OPERASYONU
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ise 10 şüpheli yakalandı. 1'inin sorgusu süren şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edildi. 8'i serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı.
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