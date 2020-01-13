Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya’ya gidiyor
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
Son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, 19 Ocak’ta Almanya’ya ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşeceği ve Berlin Konferansı'na katılacağı bildirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.
Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.
Öte yadnan Erdoğan'ın Almanya'da Berlin Konferansı'na katılacağı bildirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN, DÜN MERKEL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alınmıştı.
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