13 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya’ya gidiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN ALMANYA’YA GİDİYOR

Son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, 19 Ocak’ta ’ya ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşeceği ve Berlin Konferansı'na katılacağı bildirildi.

Başkan , 19 Ocak 2020 tarihinde 'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.

Öte yadnan Erdoğan'ın Almanya'da Berlin Konferansı'na katılacağı bildirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN, DÜN MERKEL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alınmıştı.

Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN