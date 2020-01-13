Irak'tan 2 şehit haberi geldi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlarda 1'i korucu olmak üzere 2 şehit verildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlarda bir güvenlik korucusu ve bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında 13 Ocak 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada biri güvenlik korucusu olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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