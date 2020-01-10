Sabah Gazetesi yazarı Kerem Alkin: ‘Kıskançlık krizi’nde bir ülke, BAE

Türkiye'nin ulaştırma projeleriyle, limanlarıyla, lojistik merkezleriyle attığı adımlar bölgesinde yıldızını parlatırken yatırımcıların da göz bebeği olarak öne çıkmasını sağlıyor. Bölgesinde böylesine kritik hamleler yaparak oyunları kuran ülke pozisyonuna geçen Türkiye hedef haline geldi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Türkiye'ye karşı hamle yapmaya çalışıyor ama oyunlar yine Türkiye tarafından bozuluyor. İşte Sabah Gazetesi yazarı Kerem Alkin de bu konuda önemli bir yazı kaleme aldı. Kerem Alkin yazısında, "Başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bilhassa Abu Dabi Emirliği ve onun 'düşmanca' telkinlerine uymuş bir Suudi Arabistan; onların desteğine ihtiyaç duyan Mısır'da bir diktatör, Türkiye'nin Avrasya'da başardıklarıyla gıptayla bakılan rol model bir ülke olmasını hazmedemiyorlar; 'kıskançlık krizi' içinde debeleniyorlar. Türkiye'nin mega ulaştırma projeleriyle, mega limanlarıyla, mega lojistik merkezleriyle küresel ve bölgesel ticaret koridorları savaşında öne çıkmasını engelleyecek her türlü komplonun içerisinde yer almaktan ne acıdır ki tereddüt etmiyorlar." ifadelerine yer verdi.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Kerem Alkin'in yazısından öne çıkan satır başları:

KÜRESEL TİCARETE KAVŞAK NOKTASI OLMUŞ BİR ÜLKEYİZ

Türkiye, uygarlık tarihinde 11 bin yıl geriye gidebileceğimiz ölçüde medeniyetlere ev sahipliği yapan bir ülke. Bu nedenle, en az 2 bin senedir bölgesel ve küresel üretimin ve ticaretin merkezi, kavşak noktası bir ülke olduğunu belirtebiliriz. Anadolu merkezli olarak bu topraklarda var olmuş imparatorluklar, üç kıtaya hükmedecek şekilde, Selçuklu'dan Osmanlı'ya 4 milyon km karelik bir alana dahi hakim olmuş. 2 bin yıl Asya-Pasifik ile Atlantik arasındaki en kritik önemdeki ticaret koridorlarına ev sahipliği yapmış; dönemin lojistik merkezleriyle, limanlarıyla, kara ve deniz koridorlarıyla bölgesel ve küresel ticarete kavşak noktası olmuş bir ülkeyiz.

GENETİK KODLARIMIZA İŞLENMİŞ DURUMDA

2 bin yıl bölgesel ve küresel ticaretin üretim merkezi ve kavşak noktası olmuşsanız, bu topraklarda yaşamış uygarlıkların, devletlerin torunları olarak, üretim, ticaret ve lojistik kabiliyetleri silinmeyecek şekilde genetik kodlarımıza işlenmiş durumda. Bu nedenle, Türkiye, doğru bir lider ve etkili bir vizyonla doğru rotayı yakaladığı anda, binlerce yıldır DNA'sına işlemiş olan tüm meziyetlerini kullanabilir hale geliyor.