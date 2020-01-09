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Koza-İpek Holding hisseleri Hazine'ye devredildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
KOZA-İPEK HOLDİNG HİSSELERİ HAZİNE'YE DEVREDİLDİ

Koza-İpek Holding davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme sanıkları 4 yıl ile 79 yıl arasında hapis cezasına çarptırırken holdingin tüm hisselerinin ’ye devredilmesine karar verdi.

Holding hisselerinin tarafından müsaderesine karar verildi. Koza-İpek Holding davasında mahkeme kararını açıkladı.

HAPİS CEZASI ALDILAR

Mahkeme sanıklara 4 yıl ile 79 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Mahkeme Koza İpek holding bünyesindeki şirketlerde yargılanması tamamlanan ait hisselerin müsadere yoluyla Hazine'ye devredilmesine hükmedildi.

Son dakika: Koza İpek Holding davasında karar SON DAKİKA: KOZA İPEK HOLDİNG DAVASINDA KARAR

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