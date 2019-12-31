Diyarbakır evlat nöbetine iki aile daha katıldı! "Bu durumdan HDP sorumlu"
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle sürdürdüğü oturma eylemine Esmer Koç ve Halime Kadran da katıldı. Anne Esmer Koç, "7 yıldır kızımı arıyorum, bulamıyorum. Hiç görüşemedim, kızım öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Kızım neredeyse gelsin askerlere teslim olsun" dedi. Babaanne Halime Kadran ise, "Benim torunum yetimdir, kardeşleri üzülüyor. Hem kardeşlerinin hem de bizim psikolojimiz bozuldu. Kimi görüyorsam, torunum zannediyorum" şeklinde konuştu.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme katılan Esmer Koç, kızının PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirtti.
(Fotoğrafta Esmer Koç)
"Kızım bayram alışverişi için çarşıya gitti. Oradan arabayla götürüp PKK'ya teslim ettiler" ifadesini kullanan Koç, şu değerlendirmede bulundu:
"7 yıldır kızımı arıyorum, bulamıyorum. Hiç görüşemedim, kızım öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Kızım neredeyse gelsin askerlere teslim olsun. Çünkü asker hem babası hem abisidir. Onun ağabeyleri de kardeşleri de askere gidecek. Asker bizim oğlumuzdur, çocuğumuzdur. Onların ne hakkı var günahsız çocuklarımızı dağa götürsün, orada öldürsün. Biz çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. Artık bizim çocuklarımızı göndersinler."
Aileleri televizyondan görüp kendisinin de eyleme katılmak için geldiğini belirten Koç, "Kızım için ölüme kadar da giderim. Ben kızımın ölmesini istemiyorum. Nasıl kızımı götürdülerse öyle de getirsinler. Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim. Ben kızım için çok ağladım, onu çok aradım." sözlerine yer verdi.
(Fotoğrafta Halime Kadran)
Sur ilçesinde ikamet ettikleri sırada 17 yaşında dağa kaçırılan torunu Halil İbrahim Kadran için eyleme katılan Halime Kadran da terör örgütüne tepki göstererek, "Ben çocuğumu istiyorum, dönsün. Benim torunum yetimdir, kardeşleri üzülüyor. Hem kardeşlerinin hem de bizim psikolojimiz bozuldu. Kimi görüyorsam, torunum zannediyorum. Gençlere sarılıyorum. Gece gündüz ağlıyoruz. Kim ne derse desin. Ateş düştüğü yeri yakar. Ben çocuğumu istiyorum." diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- DEAŞ'lıların cep telefonundan inanılmaz görüntüler çıktı
- Milli Piyango 2020 bilet sorgulama | 2020 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları! Amorti ve büyük ikramiye…
- "Müslümanlara karşı en büyük suçu işleyen örgüt"
- MPİ bilet sorgulama: Milli Piyango yılbaşı sonuçları 2020! 80 milyon TL hangi numaraya çıktı?
- Kendi aracını ihbar etti! TSK havaya uçurdu
- 2020 Milli Piyango amorti kazanan rakamlar! Amorti hangi numaralara çıktı?
- FETÖ'nün hırsızlığını itiraf ettiler! 'Sır Cihazı' kullanarak...
- Dev bloklar yerleştiriliyor
- Amorti nedir? Amorti ikramiyesi ne kadar? 2020 amorti sonuçları sorgula!
- "Türkiye'nin gücüne güç katacak"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Amorti nedir? Amorti ikramiyesi ne kadar? 2020 amorti sonuçları sorgula!
- 2020 Milli Piyango amorti kazanan rakamlar! Amorti hangi numaralara çıktı?
- MPİ bilet sorgulama: Milli Piyango yılbaşı sonuçları 2020! 80 milyon TL hangi numaraya çıktı?
- Milli Piyango 2020 bilet sorgulama | 2020 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları! Amorti ve büyük ikramiye…
- 2020 yeni yıl mesajları: En güzel yılbaşı mesajları ve sözleri! | Sevdiklerinize özel yeni yıl mesajları…
- Yılbaşında TV’de ne var? Kanalların 2020 yılbaşı yayın akışları ve programları!
- 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama! Biletime ne kadar ikramiye çıktı?
- Milli Piyango 2020 sonuçları sorgulama: Yılbaşı özel 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı! 80 milyon TL…
- Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor? 2020 Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar?
- Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango bileti son satış saati kaçta? 31 Aralık’ta bilet alınır mı?
- Masterchef 2020 ne zaman başlıyor? Masterchef yeni sezon yayın tarihi…
- Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Montenegro haritadaki yeri nedir? Montenegro ülke mi, nerede?