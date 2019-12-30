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Eksi 35 derecede vatan nöbeti! Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor...

Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasında bulunan İran sınırındaki Tendürek Dağı'nın 2 bin 369 rakımlı Şamya Taşı üs bölgesinde görevli jandarma komando birlikleri, eksi 35 derece soğukta vatan savunması yapıyor. Tendürek'ten püsküren lavların oluşturduğu siyah kaya örtüsü nedeniyle hareketliliğin zor izlendiği bölgede, son teknoloji silahlar ve termal kameralarla donatılan komandolar, teröristlere nefes aldırmıyor.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 19:47 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 19:53
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Eksi 35 derecede vatan nöbeti! Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yurt dışında 'Pençe', yurt içinde 'Kıran' ile PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor.

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Eksi 35 derecede vatan nöbeti! Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor...

Operasyonların yanı sıra, PKK mensuplarının İran'ın sınırındaki kamplardan ülkeye geçişlerini engellemek için de Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasındaki 3 bin 584 rakımlı Tendürek Dağı'nda hakim tepelere 7 üs bölgesi kuruldu.

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Eksi 35 derecede vatan nöbeti! Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor...

Bu üs bölgelerden biri olan 2 bin 369 rakımlı Şamya Taşı üs bölgesinde son teknolojik silah ve ASELSAN'ın geliştirdiği termal kameralarla İran sınırında kuş uçurtulmuyor.

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Eksi 35 derecede vatan nöbeti! Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor...

EKSİ 35 DERECE SOĞUKTA VATAN NÖBETİ

Türkiye'de 9 Ocak 1990'dan bu yana, eksi 46 derece ile en düşük sıcaklık olan ve bugünlerde hava sıcaklığının geceleri eksi 35'e düştüğü Tendürek'te 2018 yılında kurulan üs bölgelerden biri olan Şamya Taşı'nda, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Komando Birlikleri, sarp kayalıklar, derin vadiler ve yüksek tepelerle çevrili yanar dağa rağmen görevini sürdürüyor.

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Eksi 35 derecede vatan nöbeti! Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor...

TERÖR SALDIRILARINA KARŞI ZIRHLI KULELER KURULDU

Aktif yanardağların püskürttüğü lavlarla oluşan siyah kaya örtüsü nedeniyle hareketliliğin zor şartlarda izlenebildiği Tendürek'te görev yapan Çaldıran JÖH Komando Taburundaki birlikleri, artık teröristlere nefes aldırmıyor.