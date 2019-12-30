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Eksi 35 derecede vatan nöbeti! Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor...
Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasında bulunan İran sınırındaki Tendürek Dağı'nın 2 bin 369 rakımlı Şamya Taşı üs bölgesinde görevli jandarma komando birlikleri, eksi 35 derece soğukta vatan savunması yapıyor. Tendürek'ten püsküren lavların oluşturduğu siyah kaya örtüsü nedeniyle hareketliliğin zor izlendiği bölgede, son teknoloji silahlar ve termal kameralarla donatılan komandolar, teröristlere nefes aldırmıyor.
Giriş Tarihi: 30.12.2019 19:47 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 19:53
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