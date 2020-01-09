Libya'dan ateşkes çağrısına flaş yanıt!
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
Son dakika haberine göre, Libya Devlet Yüksek Konseyi, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Libya Devlet Yüksek Konseyi, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'ya 12 Ocak'ta ateşkes çağrısı yapmıştı.
detaylar gelecek...
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