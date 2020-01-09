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Libya'dan ateşkes çağrısına flaş yanıt!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
LİBYA'DA ATEŞKES ÇAĞRISINA FLAŞ YANIT!

Son dakika haberine göre, Devlet Yüksek Konseyi, ve 'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Devlet Yüksek Konseyi, ve 'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'ya 12 Ocak'ta ateşkes çağrısı yapmıştı.

detaylar gelecek...

Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Başkan Erdoğan ve Putin’den flaş Libya hamlesi SON DAKİKA: BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU AÇIKLADI! BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN’DEN FLAŞ LİBYA HAMLESİ

Erdoğan ve Putin'den ateşkes çağırısı! Libya için gözler Avrupa'da ERDOĞAN VE PUTİN'DEN ATEŞKES ÇAĞIRISI! LİBYA İÇİN GÖZLER AVRUPA'DA

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