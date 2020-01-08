Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Başkan Erdoğan ve Putin’den flaş Libya hamlesi

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "İki lider (Erdoğan-Putin) Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor." dedi. Öte yandan Lavrov ise yapığı açıklamada "Türkiye ve Rusya Başkanları Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümünde mutabakata vardı" şeklinde konuştu. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ortak açıklama yaptı. Libya'da yaşanan gelişmelerin de değerlendirildiği açıklamada, "Libya'nın egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine olan güçlü bağlılığımızı yineliyoruz. Berlin Süreci'ne desteğimizi teyit eder, sürecin Libyalıların ve komşuların bağlılığıyla somut sonuçlar verebileceğini hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen iki kritik zirve ardından kameraların karşısına geçti ve zirveye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "İki lider (Erdoğan-Putin) Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor." dedi. Öte yandan Lavrov ise yapığı açıklamada "Türkiye ve Rusya Başkanları Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümünde mutabakata vardı" şeklinde konuştu.



Bakan Çavuşoğlı şu açıklamaları yaptı;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya devlet başkanı ikili görüşme yapmışlardır. bölgesel konular da ele alınmıştır. Suriye'deki iş birliğimiz ABD İran gerilimiyle ilgili neler yapabileceğimiz, ırak ve Libya hakkında görüşülmüştür. Libya'da ateşkesin sağlanması için Rus ortaklarımızla çalışıyoruz. Bir ortak açıklamayı birazdan size dağıtacağız. Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet başkanı Putin 12 Ocak gece yarısı gece 00.00'da Libya'da ateşkesin sağlanması için bir çağrıda bulunuyorlar."







LAVROV'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise yapığı açıklamada "Türkiye ve Rusya Başkanları Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümünde mutabakata vardı" şeklinde konuştu.



Lavrov ayrıca "Türkiye ve Rusya başkanları Libya sorununun çözümü çabalarına tüm tarafların ve komşu ülkelerin katılımının önemini vurguladı" dedi.







ERDOĞAN-PUTİN ORTAK AÇIKLAMASINDAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD ve İran arasındaki gerilimin artmasından ve Irak'taki olumsuz yansımalarından derin endişe duyuyoruz. Tüm taraflara itidalli ve sağduyulu hareket etme ve diplomasiye öncelik verme çağrısında bulunuyoruz. Tüm taraflara itidalli ve sağduyulu hareket etme ve diplomasiye öncelik verme çağrısında bulunuyoruz."

"Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına olan bağlılığımızı teyit ediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, "(İdlib) Sükunetin, İdlib'le ilgili bütün anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesiyle sağlanması gerekliliğini vurguluyoruz. Tüm Suriyelilere insani yardımı ayrım yapmaksızın, siyasileştirmeden ve ön koşul ileri sürmeksizin artırma ihtiyacını vurguluyoruz." denildi.

Libya'da yaşanan gelişmelerin de değerlendirildiği açıklamada, "Libya'nın egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine olan güçlü bağlılığımızı yineliyoruz. Berlin Süreci'ne desteğimizi teyit eder, sürecin Libyalıların ve komşuların bağlılığıyla somut sonuçlar verebileceğini hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.



