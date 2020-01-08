Erdoğan ve Putin'den ateşkes çağırısı! Libya için gözler Avrupa'da
Avrupa ve bazı Arap ülkelerinin desteğiyle Libya'da darbe girişimine kalkışan Hafter, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü. Basında kendisinin de Conte ile görüşeceği yönünde çıkan haberleri yalanlayan Libya UMH Başbakanı Serrac, İtalya'ya gitmeyeceğini belirtti. Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in ateşkes çağrısı yapmasının ardından Avrupa'dan da liderlerin ateşkes çağrısında bulunmaları bekleniyordu.
Libya'nın yasal temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, milis lideri Halife Hafter'in bulunduğu İtalya'ya gitmiyor.
Libya'da yerel bir televizyona konuşan UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, bugün Brüksel'i ziyaret eden Serrac'ın başkent Trablus'a dönüş yolunda olduğunu söyledi.
CONTE İLE GÖRÜŞECEK Mİ?
Bakan Başağa, Libya'da herhangi bir ateşkesin ancak başkenti ele geçirmeye çalışan Halife Hafter güçlerinin, saldırı öncesindeki konumlarına çekilmesi halinde mümkün olduğunu vurguladı.
Başağa, Serrac ve Hafter'in İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile ayrı ayrı görüşeceği yönünde İtalya basınında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Libya basını da az önce Serrac'ın başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na ulaştığını son dakika gelişmesi olarak duyurdu.
İtalya Başbakanı Conte, darbeci Hafter ile bugün öğleden sonra Roma'da başbakanlıkta görüşmüştü.
ERDOĞAN VE PUTİN'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Libya'daki taraflara ateşkes çağrısında bulunmuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin şunları söylemişti:
"Bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da Libya'da ateşkesin sağlanması için bir çağrıda bulunuyorlar ve ateşkesin sağlanması, kalıcı bir barışın Libya'da tesis edilmesi konusunda hem ortağımız Rusya ile hem de Libya'daki tüm taraflarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
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