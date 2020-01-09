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09.01.2020

Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul konusunda bilimi yok saydı

Katıldığı televizyon programında bilime güvendiğini söyledikten saniyeler sonra, sadece kendi ulaştığı bilim insanlarının fikriyle hareket ettiğini ortaya koyan Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul konusunda "Bizim eriştiğimiz bilim insanlarının fikri depremin tetikleneceği yönünde" ifadelerini kullandı.

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