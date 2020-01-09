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09.01.2020

Celal Şengör: Kanal İstanbul depremi tetiklemez

İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünde profesör olarak görev yapan Celal Şengör, Kanal İstanbul'un tartışıldığı canlı yayına bağlandı. Depremin tetiklenip tetiklenmeyeceği sorusuna açıklık getiren Celal Şengör, "Kanal İstanbul depremi tetiklemez" dedi.

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