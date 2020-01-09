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Darbeci Hafter'den ateşkes açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
DARBECİ HAFTER'DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre ’nın doğusundaki darbeci lider , ateşkes çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceğini açıkladı.

'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri , krize çözüm arayışı kapsamında Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısını reddetti.

Darbeci General Halife Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Darbeci Hafter'den ateşkes açıklaması DARBECİ HAFTER'DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

ASKERİ OPERASYONLAR DEVAM EDECEK
Mismari, görüntülü açıklamasında, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceklerini söyledi.

Hafter güçlerinin sözcüsü, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısına karşılık Türkiye'yi zikretmeksizin "Putin'in ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Trablus'u ele geçiren ve bazı ülkelerin desteğini alan terör örgütlerine yönelik savaşımız sonuna kadar devam edecektir." dedi.

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