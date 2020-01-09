09 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya konusunda telefon diplomasisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2020
ÇAVUŞOĞLU'NDAN LİBYA KONUSUNDA TELEFON DİPLOMASİSİ

Mevlüt Çavuşoğlu, () Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, () Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Fontelles ve İtalyan mevkidaşı Di Maio ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde meselesinin ele alındığı kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN