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TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı! İşte tarihi kareler

Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattı törenle hizmete açıldı.

Giriş Tarihi: 08.01.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 16:47
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TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı! İşte tarihi kareler

TürkAkım doğal gaz boru hattının hizmete girmesi dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov katıldı.

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TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı! İşte tarihi kareler

Açılış töreninde ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Temenuzhka Petkova, Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Aleksandar Antic de yer aldı.

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TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı! İşte tarihi kareler

Devlet ve hükümet başkanlarının salona girişinin ardından TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin tanıtım videosu gösterildi.

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TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı! İşte tarihi kareler

Açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksander Novak konuşma yaptı.

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TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı! İşte tarihi kareler

Konuşmaların ardından Russkaya Kompresör İstasyonu'ndaki Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oleg Aksyutin ve Kıyıköy Alım Terminali'ndeki BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ile video konferans aracılığıyla bağlantı kuruldu. Aksyutin ile Özcan, projeye ilişkin bilgi verdi.