İstanbul'da vatandaşların metrobüs eziyeti bitmiyor!
İstanbul’da yoğunluk sabah ve akşam saatlerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla ek metrobüs seferleri konulmasına rağmen, duraklarda ve araçlarda izdihamın önüne geçilemiyor.
Metrobüs hattının Avrupa yakasındaki son noktaları Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinden sabah erken saatte yola düşenler gelenler adeta insan seli oluştururken İstanbul Büyükşehir Belediyesi sabah ve dönüş saatlerinde metrobüs seferlerini arttırdı. Neredeyse her 15 saniyede bir aracın gelmesine rağmen sorun çözülemedi. Akşam saatlerinde Sögütlüçeşme'den Avcılar'a ve Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü yönüne giden metrübüslerde büyük izdiham yaşanıyor. Araçlar tıka basa dolu ilerlerken, zaman zaman tartışma ve itiş- kakışlar yaşanıyor.
Yolculardan Levent Erdem, yoğunluğu azaltmak için hareket eden araç sayısının biraz daha arttırılmasını isterken, bunun da çözüm getirmeyeceğini söyledi. Bir başka yolcu sabah-akşam yolculuk eziyeti çektiklerini ifade ederken, "Başka bir şansımız yok" diye konuştu.
Yolculardan Saffet Öztürk, "İş saatlerinde çok sıkıntılı. Gidiş-geliş çok kalabalıkö derken, oturarak yolculuk edebilen bir yolcu, "Göründüğü gibi. İşe gidiş ve çıkış saatlerinde çok büyük aşırı yoğunluk var. Bu çile bizim için sıradanlaştı. Herkes kuyrukta, araca binebilenler kendilerini şanslı hissediyor" dedi.
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