Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı
Gelen son dakika haberine göre; Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Edinilen ilk bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı.
Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.
YOLCULAR TERMİNALE ALINDI
Edinilen ilk bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı. Uçağın toprağa çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı pisti iki saatliğine kapatıldı.
UÇUŞLAR DURDURULDU
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, iniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İşte vatandaşın gözünde CHP!
- İşte perde arkasındaki isim!
- Sanayinin gelişiminde "savunma modeli"
- Doğu Akdeniz politikası Washington'da anlatıldı
- 8 ilde operasyon! Polis peşlerinde
- Ankara merkezli FETÖ operasyonu!
- Ankara'da korkutan deprem!
- İşte il il kar tatili haberleri...
- Eş zamanlı baskın! Hepsi yakalandı
- Fatih Portakal'ın Türkiye düşmanlığı bitmiyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlk evini alacaklara devletten 25 bin TL! İlk defa ev alacaklara devlet desteği nasıl alınır?
- 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu başladı! 2020 sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır?
- 7 Ocak Afyon yarın okullar tatil mi? Afyon kar tatili var mı? Valilik açıklaması yayınlandı mı?
- Isparta’da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Isparta kar tatili var mı? Isparta Valiliği açıklaması geldi mi?
- 7 Ocak Salı Eskişehir kar tatili var mı? Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması geldi mi?
- Hangi illerde okullar tatil? 7 Ocak Salı kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte Valilik Kaymakamlık açıklamaları…
- 7 Ocak Edirne Kırklareli yarın okullar tatil mi? Edirne Kırklareli kar tatili oldu mu? Trakya’da kar yağışı…
- 7 Ocak Çanakkale Balıkesir yarın okullar tatil mi? Çanakkale Balıkesir kar tatili var mı? Valilik açıklaması var mı?
- Vali Vasip Şahin'den son dakika "tatil" açıklaması! Ankara’da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Ankara kar tatili var mı?
- Yılın en iyileri belli oluyor! Altın Küre 2020 ödülleri hangi kanalda?
- Konut kredisinde 0.79 fırsatı! En uygun kredi hangi bankada? Bankaların konut kredisi faiz oranları!
- Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?