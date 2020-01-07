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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
İSTANBUL'DA KORKU DOLU ANLAR! UÇAK PİSTTEN ÇIKTI

Gelen son dakika haberine göre; 'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Edinilen ilk bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı.

Sharjah - İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇAK PİSTTEN ÇIKTI

YOLCULAR TERMİNALE ALINDI

Edinilen ilk bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı. Uçağın toprağa çıkmasının ardından pisti iki saatliğine kapatıldı.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, iniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.

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