Mustafa Varank'tan açıklama! Sanayinin gelişiminde "savunma modeli"
Giriş Tarihi: 07.01.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(Sanayileşme İcra Kurulu) Bu kurul Türkiye'deki sanayi politikalarının yönlendirilmesinde etkili olacak, kamu alımları da dahil olmak kural koyucu olacak. Kamu alımlarıyla birlikte Türkiye'deki yerlileşmeyi sağlamak için bir düzen getirecek. Biz bunu çok önemsiyoruz. Mevzuatıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor" dedi.
Bakan Mustafa Varank, "(Sanayileşme İcra Kurulu) Bu kurul Türkiye'deki sanayi politikalarının yönlendirilmesinde etkili olacak, kamu alımları da dahil olmak kural koyucu olacak. Kamu alımlarıyla birlikte Türkiye'deki yerlileşmeyi sağlamak için bir düzen getirecek. Biz bunu çok önemsiyoruz. Mevzuatıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor" dedi.
"ÇOK AKILCI POLİTİKALAR UYGULADIK"
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