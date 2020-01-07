07 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Mustafa Varank'tan açıklama! Sanayinin gelişiminde "savunma modeli"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020
SANAYİNİN GELİŞİMİNDE SAVUNMA MODELİ

ve Teknoloji Bakanı , "() Bu kurul 'deki sanayi politikalarının yönlendirilmesinde etkili olacak, kamu alımları da dahil olmak kural koyucu olacak. Kamu alımlarıyla birlikte Türkiye'deki yerlileşmeyi sağlamak için bir düzen getirecek. Biz bunu çok önemsiyoruz. Mevzuatıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Bakan , "() Bu kurul 'deki politikalarının yönlendirilmesinde etkili olacak, kamu alımları da dahil olmak kural koyucu olacak. Kamu alımlarıyla birlikte Türkiye'deki yerlileşmeyi sağlamak için bir düzen getirecek. Biz bunu çok önemsiyoruz. Mevzuatıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"ÇOK AKILCI POLİTİKALAR UYGULADIK"

Bakan Varank ayrıca "Savunma Sanayii İcra Komitesi çok önemli bir örnek. Savunma sanayisinde kamu alımlarıyla yüzde 20'lerdeki yerlilik oranlarını yüzde 70'lere çıkardık, çok akılcı politikalar uyguladık. Burada da Türkiye sanayisine yön verecek bir yapıyı en üst seviyede kurmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.
Son dakika: Bakan Mustafa Varank'tan yerli otomobil açıklaması BAKAN MUSTAFA VARANK'TAN YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI
Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den Bayraktar Akıncı TİHA ve Atak açıklaması SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI İSMAİL DEMİR'DEN BAYRAKTAR AKINCI TİHA VE "ATAK" AÇIKLAMASI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN