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TürkAkım projesi yarın açılıyor! Türkiye merkez ülke olacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
DEV PROJE AÇILIYOR! TÜRKİYE MERKEZ OLACAK

'yi bölgesinde adeta enerji üssüne dönüştürecek ve doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan projesinin açılışı yarın 'da Başkan ve Rusya Lideri Putin'nin katılacağı törenle yapılacak.

'nın doğal gazını 'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek boru hattının açılışı yarın 'da düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek. 'ndeki törene, Başkan ve Rusya Devlet Başkanı 'in katılması bekleniyor.

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