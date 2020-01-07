Son dakika: Kremlin'den Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesine ilişkin açıklama
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
Son dakika gündem haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Suriye ve Libya’daki durumu görüşeceği bildirildi.Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere yarın İstanbul'a çalışma ziyaretinde bulunacağı kaydedildi.
ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULACAK?
İki liderin bir araya geleceği belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde Rus-Türk iş birliğinin daha da geliştirilmesi, Suriye ve Libya'daki durum dahil uluslararası güncel sorunların müzakere edilmesi planlanıyor." ifadesi kullanıldı.
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