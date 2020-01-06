Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den Bayraktar Akıncı TİHA ve "Atak" açıklaması
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
Son dakika haberine göre Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz. Atak Faz-2 helikopterlerini teslime başlayacağız." dedi.Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz. Atak Faz-2 helikopterlerini teslime başlayacağız." şeklinde konuştu.
Demir, "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'yı ve Atmaca deniz füzesini 2020'de envantere alacağız." açıklamasında bulundu.
Öte yandan İsmail Demir, "Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'yu 2020 sonunda teslim edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
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