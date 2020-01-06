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Son dakika: Bakan Mustafa Varank'tan yerli otomobil açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
BAKAN VARANK'TAN YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı , yerli otomobille ilgili, "Tasarımla uyumlu bir marka oluşturulacak" dedi. Varank, "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89." açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , yerli otomobille ilgili, "Tasarımla uyumlu bir marka oluşturulacak" dedi.

Varank, "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Bakan Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Fabrika için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel atılıp inşaata başlanması." şeklinde konuştu.

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