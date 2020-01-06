ABD Kongresi'nde Süleymani kararı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İranlı Komutan Süleymani ve İran güçlerinin öldürülmesi emrini vermesinin ardından ABD Kongresi harekete geçti. Kongre, Süleymani'nin ölümünün araştırmasını ve Trump'ın askeri yetkilerine sınırlama getirilmesini istedi. Tasarı önümüzdeki günlerde oylanacak.

Donald Trump'ın İran'ın Süleymani'nin öldürülmesine karşı herhangi bir askeri misillemede bulunması durumda sert bir yanıt verileceğini söylemesi, hatta İran'ın kültürel mirası dahil bazı hedeflerin vurulabileceği tehdidi hem dünyadan hem ABD kamuoyunda tartışma yarattı.

TRUMP'A SÜLEYMANİ ÇAĞRISI

Tatil sonrası yeniden açılan Kongre'de de milletvekillerini önemli bir hafta bekliyor. Senato'daki Demokrat partili üst düzey iki isim Trump'ın Kasım Süleymani'nin öldürülme emrinin gerekçelerinin derhal ABD kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

TRUMP'IN ASKERİ YETKİLERİNE SINIRLAMA GETİRECEK TASARI OYLANACAK

Kasım Süleymani operasyonunu "kışkırtıcı ve orantısız" olarak niteleyen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bu hafta Trump'ın İran'a yönelik askeri adımlarına sınırlandırma getirecek bir karar tasarısını oylanacağını açıkladı. Pelosi, Trump'ın bu adımının Amerikan vatandaşlarının hayatını tehlikeye attığını söyledi.

OPERASYONUN GEREKÇELERİ PAYLAŞILMADI

Trump'ın Süleymani operasyonu emri Kongre'nin 48 saat içinde bilgilendirilmesini öngören Savaş Yetkileri Yasası gereklerini karşılıyor. Ancak gerekçelere dair belgeler gizli ve kamuoyuyla paylaşılmadı. Benzer bir tasarının Kongre'nin üst kanadı Senato'ya da sunulması bekleniyor. Trump yönetiminin operasyonla ilgili Kongre'yi bu hafta bilgilendirmesi bekleniyor.

İÇ SİYASETTE TRUMP'A TEPKİ VAR

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine iç siyasetten yükselen tepkilere karşı Trump yönetimi, operasyonu savundu. Pompeo, İran'ın kültürel mirası dahil bazı hedeflerinin vurulmasının BM tarafından kabul edilen savaş suçları kapsamına girdiği yönündeki soruları yanıtlamaktan kaçındı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.