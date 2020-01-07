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İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
EŞ ZAMANLI BASKIN! HEPSİ YAKALANDI

Gelen son dakika haberine göre; 'de, bölücü terör örgütü /'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt adına faaliyet gösterdikleri belirlenen 12 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah bölücü terör örgütü /'ya yönelik operasyon başlattı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda örgüt adına faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

MATERYAL ELE GEÇİRDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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