Kasım Süleymani ile görüşen Amerikalı ajan John Maguire o görüşmeyi anlattı
2004 yılında Iraklı yetkililer ABD ve İran arasında müzakerelere aracılık yaparken Kasım Süleymani ile yüz yüze görüşen CIA Irak Harekâtı Ekibi’nin ikinci ismi John Maguire, Süleymani hakkındaki izlenimlerini son 7 yılda verdiği ender mülakatlarla anlattı.
ABD'nin suikastı sonucu öldürülen Kasım Süleymani, dünya basınında ilk kez 2013 yılında Dexter Filkins'in New Yorker dergisinde yayımladığı detaylı makale ile gündeme geldi. ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesini İran'ın can düşmanı Saddam Hüseyin'in devrilmesi için büyük bir fırsat olarak gören İran, o dönemde ABD ile işbirliğinin yollarını arıyordu.
"EN BÜYÜK OPERASYONEL GÜÇ"
İşte bu dönemde Kasım Süleymani'yi dünya kamuoyunda henüz kimse tanımazken görüşme gerçekleştiren CIA yetkilisi John Maguire, 2013 yılında New Yorker'ın makalesinde Süleymani için "O, bugün Ortadoğu'da görev yapan en büyük operasyonel güç ve onu kimse tanımıyor" ifadesini kullanmıştı.
DÜNYA ÇAPINDA İLGİ ÇEKEN BİR FİGÜRE DÖNDÜ
Filkins'in Süleymani'yi tanıyan onlarca kişiyle konuşarak hazırladığı makalesindeki Maguire'nin bu sözleri o dönemde sadece bölgesel bir tanınmaya sahip Süleymani'nin dünya çapında ilgi çeken bir figüre dönüşmesine neden olmuştu. Maguire, Süleymani'yi diğer askeri figürlerden ayıran özelliğinin 'siyasi çevrelerle iletişim kurarak elindeki caydırıcı malzemeyi kullanabilen' bir isim olmasını gösteriyor. Dikkatleri Süleymani'ye çeken New Yorker'ın makalesinin başlığı Gölge Komutan (The Shadow Commander) idi.
YÜZDE 20'SİNİ O ÖLDÜRDÜ
Hürriyet'in haberine göre; Süleymani ile yüz yüze görüşen az sayıdaki ABD'li yetkililer arasında yer alan Maguire, ABD'nin Irak'ı işgalinin ardından İran'a yakın milislerle ABD arasındaki çatışmalar hakkında, "ABD'ye karşı tüm gücünü deniyor. Bizim ölülerimizin yüzde 20'si onun yaptığı eylemler nedeniyle hayatını kaybetti" demişti. 2019 yılında Süleymani'ye bağlı milis güçlerin Ortadoğu'nun hemen hemen her bölgesinde askeri başarılar elde etmesi hakkında konuşan eski CIA yetkilisi Maguire, İran'ın ve Süleymani'nin Irak'ta nüfuzunu artırmasının birincil gerekçesi olarak döneminde ABD Başkanı George W. Bush'un işgalden sonra Irak ordusunu tamamen feshetmesini gösteriyor. Maguire, "Bush yönetiminin Irak Ordusu'nu fesh etmesi ve Irak devlet kurumlarındaki Baas üyelerini drakonik bir şekilde tasfiye edilmesi kaosa ve sonunda İranlılara fırsat sunan bir isyana neden oldu. Süleymani ve Kudüs güçleri durumdan faydalanmasını bildi" ifadesini kullandı.
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