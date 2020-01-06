06 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kasım Süleymani ile görüşen Amerikalı ajan John Maguire o görüşmeyi anlattı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
ABD'Lİ AJAN SIR GÖRÜŞMEYİ ANLATTI!

2004 yılında Iraklı yetkililer ABD ve arasında müzakerelere aracılık yaparken ile yüz yüze görüşen Harekâtı Ekibi’nin ikinci ismi , Süleymani hakkındaki izlenimlerini son 7 yılda verdiği ender mülakatlarla anlattı.

ABD'nin suikastı sonucu öldürülen , dünya basınında ilk kez 2013 yılında Dexter Filkins'in dergisinde yayımladığı detaylı makale ile gündeme geldi. ABD'nin 2003 yılında 'ı işgal etmesini 'ın can düşmanı 'in devrilmesi için büyük bir fırsat olarak gören İran, o dönemde ABD ile işbirliğinin yollarını arıyordu.

"EN BÜYÜK OPERASYONEL GÜÇ"

İşte bu dönemde Kasım Süleymani'yi dünya kamuoyunda henüz kimse tanımazken görüşme gerçekleştiren yetkilisi , 2013 yılında New Yorker'ın makalesinde Süleymani için "O, bugün 'da görev yapan en büyük operasyonel güç ve onu kimse tanımıyor" ifadesini kullanmıştı.

DÜNYA ÇAPINDA İLGİ ÇEKEN BİR FİGÜRE DÖNDÜ

Filkins'in Süleymani'yi tanıyan onlarca kişiyle konuşarak hazırladığı makalesindeki Maguire'nin bu sözleri o dönemde sadece bölgesel bir tanınmaya sahip Süleymani'nin dünya çapında ilgi çeken bir figüre dönüşmesine neden olmuştu. Maguire, Süleymani'yi diğer askeri figürlerden ayıran özelliğinin 'siyasi çevrelerle iletişim kurarak elindeki caydırıcı malzemeyi kullanabilen' bir isim olmasını gösteriyor. Dikkatleri Süleymani'ye çeken New Yorker'ın makalesinin başlığı Gölge Komutan (The Shadow Commander) idi.

YÜZDE 20'SİNİ O ÖLDÜRDÜ

Hürriyet'in haberine göre; Süleymani ile yüz yüze görüşen az sayıdaki ABD'li yetkililer arasında yer alan Maguire, ABD'nin Irak'ı işgalinin ardından İran'a yakın milislerle ABD arasındaki çatışmalar hakkında, "ABD'ye karşı tüm gücünü deniyor. Bizim ölülerimizin yüzde 20'si onun yaptığı eylemler nedeniyle hayatını kaybetti" demişti. 2019 yılında Süleymani'ye bağlı milis güçlerin Ortadoğu'nun hemen hemen her bölgesinde askeri başarılar elde etmesi hakkında konuşan eski CIA yetkilisi Maguire, İran'ın ve Süleymani'nin Irak'ta nüfuzunu artırmasının birincil gerekçesi olarak döneminde ABD Başkanı George W. Bush'un işgalden sonra Irak ordusunu tamamen feshetmesini gösteriyor. Maguire, "Bush yönetiminin Irak Ordusu'nu fesh etmesi ve Irak devlet kurumlarındaki Baas üyelerini drakonik bir şekilde tasfiye edilmesi kaosa ve sonunda İranlılara fırsat sunan bir isyana neden oldu. Süleymani ve güçleri durumdan faydalanmasını bildi" ifadesini kullandı.

Binlerce İranlı Kasım Süleymani'nin cenazesine katıldı BİNLERCE İRANLI KASIM SÜLEYMANİ'NİN CENAZESİNE KATILDI
Kasim Süleymani ölümü sonrası İngiltere'den İran'a tehdit! Tomahawk ile vururuz KASİM SÜLEYMANİ ÖLÜMÜ SONRASI İNGİLTERE'DEN İRAN'A TEHDİT! "TOMAHAWK İLE VURURUZ"
Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep: Çılgın Trump babamın ölümüyle her şeyin sona erdiğini düşünmesin KASIM SÜLEYMANİ'NİN KIZI ZEYNEP: ÇILGIN TRUMP BABAMIN ÖLÜMÜYLE HER ŞEYİN SONA ERDİĞİNİ DÜŞÜNMESİN
Süleymani için Tahran'da tören düzenleniyor! Hamaney, gözyaşlarına boğuldu SÜLEYMANİ İÇİN TAHRAN'DA TÖREN DÜZENLENİYOR! HAMANEY, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kasım Süleymani açıklaması BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KASIM SÜLEYMANİ AÇIKLAMASI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN