07 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Berfin'e asitli saldırıda bulunan eski erkek arkadaşı hakkında karar çıktı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
BERFİN'E ASİTLE SALDIRMIŞTI! CANİ HAKKINDA KARAR

Gelen son dakika haberine göre; 'ın İskenderun ilçesinde, Berfin Özek'e bulunan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN