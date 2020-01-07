Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Cezayir'de kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yurt dışı temasları sürüyor. Cezayir'e giden Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune ve Cezayir Başbakanı Abdelaziz Djerad görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir 'de görüşmelerini sürdürüyor.

Temasları kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Cezayir Başbakanı Abdelaziz Djerad ile bir araya geldi.





Çavuşoğlu sonrasında Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune tarafından kabul edildi.









