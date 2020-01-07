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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Cezayir'de kritik görüşmeler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020
ÇAVUŞOĞLU'NDAN CEZAYİR'DE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanı 'nun yurt dışı temasları sürüyor. 'e giden Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune ve Cezayir Başbakanı görüştü.

Dışişleri Bakanı resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği 'de görüşmelerini sürdürüyor.

Temasları kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Cezayir Başbakanı ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu sonrasında Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune tarafından kabul edildi.




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