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ABD uyruklu 1 YTS ülkesine gönderildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
BAKANLIK DUYURDU: SINIR DIŞI EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, "Yabancı Terörist Savaşçıların () ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, bugün uyruklu 1 YTS, ülkesine sınır dışı edilmiştir." ifadeleri kullanıldı

İçişleri Bakanlığı, uyruklu bir yabancı terörist savaşçının () sınır dışı edildiğini bildirdi.

YTS'LERİN ÜLKELERİNE İADELERİ DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda bugün, ABD'li bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.

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