ABD uyruklu 1 YTS ülkesine gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, bugün ABD uyruklu 1 YTS, ülkesine sınır dışı edilmiştir." ifadeleri kullanıldı

İçişleri Bakanlığı, ABD uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.

YTS'LERİN ÜLKELERİNE İADELERİ DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda bugün, ABD'li bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.