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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020
KÜLLİYE'DE ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA KRİTİK TOPLANTI

Son dakika gündem haberine göre , Başkan başkanlığında toplandı.

, Başkan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.40'ta başladı.

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